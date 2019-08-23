2019-08-23T07:40:09+03:00
Происшествия

Мошенник «развел» пожилую тюменку на 140 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцы продолжают верить телефонным мошенникам.Тюменцы продолжают верить телефонным мошенникам.Фото: Ольга Крыльцова
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Доверчивая пенсионерка из Тюмени лишилась суммы в 140 тысяч рублей. Ничего не предвещало беды, когда в ее квартире раздался звонок от неизвестного.

В городскую полицию поступило заявление от жительницы областного центра. Пенсионерка сообщила, что попалась на уловки телефонного мошенника. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерпевшей поступил звонок с неизвестного абонентского номера.

– Звонивший представился сотрудником одного из тюменских банков и сообщил о возможности получения денежной компенсации. Во время разговора мошенник потребовал для успешного выполнения операции перевести определенную сумму на указанный банковский счет. Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего. Только потом она поняла, что попалась на уловки телефонного мошенника и лишилась 140 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Теперь полицейские занимаются розыском злоумышленника. Ему грозит тюремное заключение до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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