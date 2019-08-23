Из-за перекрытия улицы Ямской тюменские автобусы поменяют маршрут

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-23T07:00:10+03:00

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В Тюмени с 20.00 23 августа до 6 часов 26 августа на период производственных работ будет прекращено движение транспортных средств по улице Ямской. Это произойдет на участке от улицы Коммунистической до дома №14 по Ямской. Общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка.

– Остановочный пункт «Строительный институт ТИУ» (улица Луначарского, 2) исключается из схем движения всех маршрутов. На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. Обращаем внимание, что маршрут №2 «Строительный институт ТИУ – улица Таллинская» будет курсировать до остановочного пункта «Дом обороны» (конечная), – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

Там отметили, что в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU