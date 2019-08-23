Погода на 23 августа в Тюмени: ждите дождь

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-23T05:00:29+03:00

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Сегодня, 23 августа, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Вечером ожидается дождь.

Температура воздуха ночью составит +12, +13 градусов, днем потеплеет до 23 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +24. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер западный 1-5 метра в секунду.

23 августа почитается память архидиакона Лаврентия. Лаврентия называют водоколебателем: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей». Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго – всю осень.

ИСТОЧНИК KP.RU