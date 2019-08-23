2019-08-23T06:20:33+03:00
Происшествия

Полицейские Тюменской области борются с дикорастущей коноплей

Сорняк скашивали и увозили для уничтожения
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские уничтожили 11 гектаров конопли. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.Тюменские полицейские уничтожили 11 гектаров конопли. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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В Тюменской области полицейские уничтожили 11 гектаров дикорастущей конопли. Стражами правопорядка реализуется межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак».

В течение недели сотрудники полиции совместно главами фермерских хозяйств, представителями населенных пунктов и добровольных народных дружин искали дикорастущий сорняк, потом с помощью спецтехники скашивали его и вывозили для уничтожения. В общей сложности таким методом, обработано около 11 гектаров земли

– Напоминаем, что за сбор, переработку и хранение наркосодержащих растений мака и конопли и их культивирование предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области и попросили местных жителей сообщать об известных фактах выращивания конопли по телефонам: 8 (3452) 30-02-02 или 02, с сотового – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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