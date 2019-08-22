2019-08-22T13:26:45+03:00
Происшествия

Тюменец, спиливший 49 берез, сядет в тюрьму на четыре года

«Черный» лесоруб дважды ходил на преступление
Вадим Бегун
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Тюменец сел в тюрьму за рубку берез.Тюменец сел в тюрьму за рубку берез.Фото: Вадим Бегун
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В Ярковском районе к лишению свободы осужден «черный» лесоруб. Мужчина нанес за ущерб природе почти на полмиллиона рублей.

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя районного центра. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений и их сбыте в особо крупном размере.

– В мае прошлого года жителя села Ярково осудили за эти преступления условно, однако в течение испытательного срока он продолжил деятельность. В апреле этого года к нему обратились трое жителей района с вопросом заготовки дров. Мужчина согласился, однако решил снизить транспортные расходы и рубку осуществил в лесном массиве, на который у него не было разрешительных документов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что от топора ярковца пострадали 49 берез. Он распилил их на дрова и продал местным жителям. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал всю сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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