Для тюменских школьников в первый день осени начнутся «Королевские каникулы»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-22T11:01:48+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл) приглашает тюменцев на первую осеннюю предпремьеру! 1 сентября 2019 в 15 часов в кинотеатре состоится предпремьерный показ мультфильма «Королевские каникулы». Сбор гостей в 14.20, а дальше вас ждёт розыгрыш призов и развлекательная программа. Показ состоится за 5 дней до официальной премьеры в России!

По сюжету мультика наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются!

Вы можете выиграть билеты на предпремьерный показ в группе кинотеатра «Киномакс» или в группе «Комсомольской правды – Тюмень». Желаем удачи!

Королевские каникулы Русский трейлер (2019).Русский трейлер мультфильма Королевские каникулы, 2019 Дата выхода в РФ 5 Сентября 2019 Оригинальное название: Trouble Страна: США, Канада Дистрибьютор: Capella Film Режиссер: Кевин Джонсон Жанр: мультфильм, комедия, семейный В главных ролях: Снуп Догг, Кевин Чэмберлин, Колби Лопес, Джейсон Мраз, Шер Ру, Биг Шон, Марисса Джэрет Винокур О мультфильме: Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются. Трек в конце: Day 7 - Sweet Sorrow (https://vk.com/audios-136963316) Likecoin криптовалюта за лайки: https://likecoin.pro/@ddiox/wux8/hcq3 Монетизируй свои Лайки тут: https://likecoin.pro/@ddiox Вконтакте: http://goo.gl/9v3uy7 Instagram: http://goo.gl/N46wrU Facebookr: https://goo.gl/uKdUps Почта: (hd.rus.helper@gmail.com) #КоролевскиеКаникулы #КоролевскиеКаникулы2019 #КоролевскиеКаникулыМультфильм #КоролевскиеКаникулыМультик #Trouble #Trouble2019 #TroubleCartoon #Фильм #Фильм2019 #Фильмы #Фильмы2019 #Кино #Кино2019 #Трейлер #Трейлер2019 #Трейлеры #Трейлеры2019 #Movie #HDТрейлеры

ИСТОЧНИК KP.RU