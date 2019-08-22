Тоболяк расплатился с таксистом похищенным у тещи пылесосом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-22T10:37:39+03:00

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В Тюменской области мужчина обворовал свою тещу. С места преступления он решил уехать на такси, только вот денег у него не было. Однако таксист согласился и на старый пылесос.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о краже. 53-летняя заявительница пояснила, что вернулась домой после отпуска и обнаружила, что у нее разбито окно в квартире и пропало имущество.

– К краже причастен неоднократно судимый зять потерпевшей. Подозреваемый уже задержан в селе Байкалово и доставлен в отдел полиции. Оказалось, что он вместе с женой приехал в микрорайон Сумкино. Пара решила остаться у матери супруги, которая находилась в отпуске в Москве. Ключей от квартиры не было, они выбили окно. А перед отъездом 30-летний мужчина прихватил с собой ноутбук и пылесос, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Пока жена спала, рецидивист поехал в город. С таксистом он расплатился пылесосом, а ноутбук сдал в комиссионный магазин. Теперь ему «светит» до шести лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU