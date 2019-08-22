Фотографии тюменцев-экохамов будут публиковать в социальных сетях

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-22T09:50:16+03:00

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В Тюменской области экохамы станут героями соцсетей. Владельцев авто, которые блокируют подъезд спецтехники к контейнерам для сбора мусора, можно будет найти по хэштегу #экохам.

В официальных аккаунтах регионального оператора «ТЭО» теперь будет оперативно размещаться информация – фото и адрес – о площадках, с которых вывоз отходов невозможен по независящим от компании причинам.

– Как показывает статистика, в большинстве случаев вывоз отходов своевременно не производится из-за того, что владельцы транспортных средств оставляют машины около баков, тем самым блокируя возможность подъезда спецтехники. Мусоровозам иногда приходится дважды, а то и трижды возвращаться к контейнерной площадке в течении дня, – рассказали в пресс-службе «ТЭО».

Там отметили, что первое время рубрика #экохам будет охватывать города Тюмень, Ишим, Тобольск, в дальнейшем же регоператор расширит географию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU