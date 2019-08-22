2019-08-22T08:16:40+03:00
Общество

Тюменские власти построят школу за миллиард рублей в областном центре

В учебном учреждении будут функционировать лифты
Вадим Бегун
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В Тюмени построят школу за миллиард рублей.В Тюмени построят школу за миллиард рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени на улице Николая Зелинского возведут учебное заведение. Новая школа обойдется тюменским властям более чем в один миллиард рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что в учреждении, которое распахнет свои двери уже в 2021 году, будут обучаться 1200 детей. Находиться она будет в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева. По проекту школа представляет из себя четырехэтажное учебное здание с лингафонными кабинетами и лифтами грузоподъемностью до одной тысячи килограммов. Здесь будет три блока: для старших классов, общешкольный и для начальных классов.

Проект учебного заведения разрабатывал институт «Тюменьгражданпроект». На подачу заявок у потенциальных подрядчиков есть чуть больше недели. Аукцион состоится уже 30 августа. Заказчиком является управление капитального строительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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