Профилактический проект «Я вырасту здоровым» в Тюменской области перешёл на новый этап развития
Новый виток развития получил профилактический проект «Я вырасту здоровым», который стартовал в школах Тюмени и Тюменского района в 2018 году. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, Областной центр медицинской профилактики запускает тиражирование проекта, обучая медработников школ по направлению здорового питания.
Авторская разработка методического материала для проведения интерактивных уроков со школьников среднего звена представлена в Вита-боксе «Три П». Школьные медицинские работники знакомятся с ним в Симуляционном центре.
Фельдшерам в их профилактической работе помогают создать интересные занятия для детей. К примеру, медработник одной из тюменских школ предложила ламинировать лучшие детские рисунки с изображением продуктов и использовать их на уроках как дидактических материал. Также фельдшеров и врачей планируют обучить навыкам организации интерактивных занятий по направлению «Полезное питание».
По словам заведующей Центра профилактики Юлии Стрельниковой, закрепить знания, полученные детьми, поможет «Дневник питания школьников».
- В яркой книжке размещена важная информация об основных принципах сбалансированного питания школьников, основах правильного режима питания и пищевого поведения, методика оценки рациона питания и многое другое.
Отметим, что формирование здорового образа жизни, приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам заложено в национальный проект «Демография» и в его региональную программу по «Укреплению общественного здоровья».
ИСТОЧНИК KP.RU