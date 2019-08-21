Профилактический проект «Я вырасту здоровым» в Тюменской области перешёл на новый этап развития

СЕГОДНЯ 19:49 2019-08-21T19:49:37+03:00

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Новый виток развития получил профилактический проект «Я вырасту здоровым», который стартовал в школах Тюмени и Тюменского района в 2018 году. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, Областной центр медицинской профилактики запускает тиражирование проекта, обучая медработников школ по направлению здорового питания.

Авторская разработка методического материала для проведения интерактивных уроков со школьников среднего звена представлена в Вита-боксе «Три П». Школьные медицинские работники знакомятся с ним в Симуляционном центре.

Фельдшерам в их профилактической работе помогают создать интересные занятия для детей. К примеру, медработник одной из тюменских школ предложила ламинировать лучшие детские рисунки с изображением продуктов и использовать их на уроках как дидактических материал. Также фельдшеров и врачей планируют обучить навыкам организации интерактивных занятий по направлению «Полезное питание».

По словам заведующей Центра профилактики Юлии Стрельниковой, закрепить знания, полученные детьми, поможет «Дневник питания школьников».

- В яркой книжке размещена важная информация об основных принципах сбалансированного питания школьников, основах правильного режима питания и пищевого поведения, методика оценки рациона питания и многое другое.

Отметим, что формирование здорового образа жизни, приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам заложено в национальный проект «Демография» и в его региональную программу по «Укреплению общественного здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU