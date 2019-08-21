2019-08-21T19:26:00+03:00
Экономика

Предприниматели Тюменской области узнают о пяти точках роста

В регионе стартовала серия тренингов для бизнесменов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Предприниматели Тюменской области узнают о пяти точках ростаПредприниматели Тюменской области узнают о пяти точках ростаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюменской области стартовала серия тренингов «5 точек роста» для предпринимателей региона. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, это проект для предпринимателей, которые мечтают вывести бизнес на новый уровень, получить техники роста и развития компании. Организатором мероприятий выступили Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство и федеральная платформа для предпринимателей «Деловая среда».

В течение шести недель участники будут проходить пять образовательных блоков по темам «Упаковка бизнеса», «Персонал», «Трафик», «Продажи» и «Финансы». В программе запланированы 10 живых лекций и 10 вебинаров, которые проведут эксперты и действующие российские предприниматели.

Участники программы узнают, как упаковать бизнес, как вести эффективные переговоры с клиентами, как начать больше продавать и контролировать прибыль, как управлять финансовыми и юридическими рисками, как привлечь инвестиции в проект, как сформировать сильную команду, как автоматизировать процессы, как продвигать бизнес в социальных сетях, как грамотно выйти на зарубежный рынок и многое другое.

В общем, участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании. По окончании им выдадут сертификаты о прохождении школы.

Отметим, что проект проводится в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Тренинги пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Голышманово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадров
В Ялуторовске деревообрабатывающее предприятие будет производить опилки и тарную дощечку
Тюменские десантники продолжают тушить пожары в Красноярском крае
Участок улицы Ямской в Тюмени закроют на три дня
Тюменская компания «кинула» нанятого рабочего на 200 тысяч рублей
Более шести тысяч бутылок водки хранил тюменец у себя дома
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Под Тюменью на пешеходном переходе сбили девушку
В Тюмени два года отсидит зэк, который сбежал из колонии и купил наркотики
Челюсть, огромные трусы и сосиски: ТОП-10 самых удивительных находок в колодцах Тюмени
Неуклюжий воришка: тюменец 48 минут угонял велосипед, а потом упал с него
Известный долгострой, простоявший почти 20 лет, снесут в Тюмени
Александр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссии
В Тюмени осудят участников драки на понтонной переправе через Туру
«Кошмар просто»: тюменский район атаковали полчища крыс
Тюменское сельхозпредприятие планирует поставлять семена рапса и льна в Китай
«Знатные котлетки получатся»: тоболяк выловил в Иртыше огромную щуку
«Вышла из ванны с перекошенным лицом»: пожилая тюменка пережила страшный инсульт
Участник тюменской банды, зверски убившей мужчину, осужден спустя 20 лет
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Тюменский завод с полувековой историей признан банкротом
В Тюмени мужчина сломал своей возлюбленной челюсть
В районе Привокзальной площади Тюмени заменят теплотрассу
Глава Тобольска набирает в штат администрации выходцев из Тюмени
Акция «Госуслуги в выходной» стартует в Тюмени