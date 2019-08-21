Предприниматели Тюменской области узнают о пяти точках роста

СЕГОДНЯ 19:25 2019-08-21T19:26:00+03:00

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В Тюменской области стартовала серия тренингов «5 точек роста» для предпринимателей региона. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, это проект для предпринимателей, которые мечтают вывести бизнес на новый уровень, получить техники роста и развития компании. Организатором мероприятий выступили Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство и федеральная платформа для предпринимателей «Деловая среда».

В течение шести недель участники будут проходить пять образовательных блоков по темам «Упаковка бизнеса», «Персонал», «Трафик», «Продажи» и «Финансы». В программе запланированы 10 живых лекций и 10 вебинаров, которые проведут эксперты и действующие российские предприниматели.

Участники программы узнают, как упаковать бизнес, как вести эффективные переговоры с клиентами, как начать больше продавать и контролировать прибыль, как управлять финансовыми и юридическими рисками, как привлечь инвестиции в проект, как сформировать сильную команду, как автоматизировать процессы, как продвигать бизнес в социальных сетях, как грамотно выйти на зарубежный рынок и многое другое.

В общем, участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании. По окончании им выдадут сертификаты о прохождении школы.

Отметим, что проект проводится в целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Тренинги пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Голышманово.

ИСТОЧНИК KP.RU