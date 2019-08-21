Александр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадров

СЕГОДНЯ 19:01 2019-08-21T19:01:01+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил усилия животноводческого предприятия «Эврика-Агро» в селе Рассвет Исетского района по привлечению высококвалифицированных кадров. Для своих специалистов компания построила более 1,2 тысячи квадратных метров.

В беседе с главой региона гендиректор предприятия Сергей Кривич поведал, что в 2011 году компания построила 8-квартирный дом, в 2015-м и 2017-м - два двухквартирных дома, в 2018 году – одноквартирный дом. По его словам, в селе есть школа, детский сад и другая социальная инфраструктура. Это помогает привлекать специалистов высокой квалификации.

- Я сам начинал работать ветеринаром на ферме, и отлично понимаю, как важны для людей, приезжающих работать на село, комфортные условия для жизни их семей, - рассказал он.

Александр Моор осмотрел молочную животноводческую ферму, где сегодня содержатся 1,9 тыс. коров, современную доильную установку и тентованный телятник на 300 голов, который построили в 2018 году. Валовое производство молока на предприятии выросло с 14,4 тысяч тонн в 2017 году до 15,9 тысяч тонн в 2018 году. За первое полугодие 2019 года показатель превысил 9,6 тыс. тонн.

На животноводческом комплексе создано 160 рабочих мест, действует и региональный учебный центр. В нём проходят практику студенты ГАУ Северного Зауралья, проводятся семинары с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий региона. Александр Моор подчеркнул, что в сёлах, где реализуются инвестиционные проекты и есть спрос на рабочую силу, наличие современной социальной инфраструктуры помогает привлечь квалифицированных специалистов.

- Это важный фактор, повышающий инвестиционную привлекательность тюменского села, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU