2019-08-21T19:01:01+03:00
Экономика

Александр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадров

По его мнению, социальная инфраструктура в сёлах помогает привлечь высококвалифицированных специалистов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Александр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадровАлександр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадровФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил усилия животноводческого предприятия «Эврика-Агро» в селе Рассвет Исетского района по привлечению высококвалифицированных кадров. Для своих специалистов компания построила более 1,2 тысячи квадратных метров.

В беседе с главой региона гендиректор предприятия Сергей Кривич поведал, что в 2011 году компания построила 8-квартирный дом, в 2015-м и 2017-м - два двухквартирных дома, в 2018 году – одноквартирный дом. По его словам, в селе есть школа, детский сад и другая социальная инфраструктура. Это помогает привлекать специалистов высокой квалификации.

- Я сам начинал работать ветеринаром на ферме, и отлично понимаю, как важны для людей, приезжающих работать на село, комфортные условия для жизни их семей, - рассказал он.

Александр Моор осмотрел молочную животноводческую ферму, где сегодня содержатся 1,9 тыс. коров, современную доильную установку и тентованный телятник на 300 голов, который построили в 2018 году. Валовое производство молока на предприятии выросло с 14,4 тысяч тонн в 2017 году до 15,9 тысяч тонн в 2018 году. За первое полугодие 2019 года показатель превысил 9,6 тыс. тонн.

На животноводческом комплексе создано 160 рабочих мест, действует и региональный учебный центр. В нём проходят практику студенты ГАУ Северного Зауралья, проводятся семинары с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий региона. Александр Моор подчеркнул, что в сёлах, где реализуются инвестиционные проекты и есть спрос на рабочую силу, наличие современной социальной инфраструктуры помогает привлечь квалифицированных специалистов.

- Это важный фактор, повышающий инвестиционную привлекательность тюменского села, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматели Тюменской области узнают о пяти точках роста
В Ялуторовске деревообрабатывающее предприятие будет производить опилки и тарную дощечку
Тюменские десантники продолжают тушить пожары в Красноярском крае
Участок улицы Ямской в Тюмени закроют на три дня
Тюменская компания «кинула» нанятого рабочего на 200 тысяч рублей
Более шести тысяч бутылок водки хранил тюменец у себя дома
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Под Тюменью на пешеходном переходе сбили девушку
В Тюмени два года отсидит зэк, который сбежал из колонии и купил наркотики
Челюсть, огромные трусы и сосиски: ТОП-10 самых удивительных находок в колодцах Тюмени
Неуклюжий воришка: тюменец 48 минут угонял велосипед, а потом упал с него
Известный долгострой, простоявший почти 20 лет, снесут в Тюмени
Александр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссии
В Тюмени осудят участников драки на понтонной переправе через Туру
«Кошмар просто»: тюменский район атаковали полчища крыс
Тюменское сельхозпредприятие планирует поставлять семена рапса и льна в Китай
«Знатные котлетки получатся»: тоболяк выловил в Иртыше огромную щуку
«Вышла из ванны с перекошенным лицом»: пожилая тюменка пережила страшный инсульт
Участник тюменской банды, зверски убившей мужчину, осужден спустя 20 лет
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Тюменский завод с полувековой историей признан банкротом
В Тюмени мужчина сломал своей возлюбленной челюсть
В районе Привокзальной площади Тюмени заменят теплотрассу
Глава Тобольска набирает в штат администрации выходцев из Тюмени
Акция «Госуслуги в выходной» стартует в Тюмени