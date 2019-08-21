В Ялуторовске деревообрабатывающее предприятие будет производить опилки и тарную дощечку

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-21T18:24:45+03:00

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В Ялуторовске завершается модернизация деревообрабатывающего предприятия индивидуального предпринимателя Марселя Калиева. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, реализация проекта состоит в покупке оборудования для переработки неликвидного круглого леса и переработки отходов от производства пиломатериалов. Здесь же планируется установить линию для производства тарной дощечки и опила.

Учитывая модернизацию существующей линии, ассортимент выпускаемой продукции расширится, увеличится объём деревообработки.

Тарная дощечка, которая планируется к выпуску, круглогодично пользуется спросом. Тем самым исключается сезонный характер работы и гарантируется сохранность рабочих мест в не сезон. Покупка более дешёвого неликвидного леса для переработки позволит повысить уровень конкурентоспособности на рынке. Для того, чтобы для будущего производства иметь сырьё, нужно переходить к переработке низкокачественного леса. Оборудование, которое будет куплено, позволит перерабатывать такой лес.

Отметим, что для реализации проекта закуплено деревообрабатывающее оборудование, построено нестационарное здание под производственную площадку. Проект реализуется при консультационной поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и финансовой поддержке Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что губернатор Александр Моор о время рабочей поездки в Исетский район осмотрел масштабный инвестиционный проект по переработке леса компании «ТехноМодель». Как отметил глава региона, у предприятия большие перспективы. Это хороший пример того, как с нуля планомерно создаётся и развивается современное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU