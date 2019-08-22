2019-08-22T07:41:59+03:00
Спорт

Тюменские гиревики привезли из Парижа золотые медали

Один из спортсменов даже побил рекорд
Вадим Бегун
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Тюменский гиревик установил в Париже рекорд. Фото - МАУ «ТГМЦ».Тюменский гиревик установил в Париже рекорд. Фото - МАУ «ТГМЦ».
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Воспитанники тюменского детско-юношеского центра «Старт» Иван Щетков, Кирилл Калинин и Максим Кед выступили на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек. Из Франции они вернулись с золотыми медалями на груди.

– Сначала спортсмены показали отличные результаты на первенстве России. После выступления их включили в сборную России по гиревому спорту. На соревнованиях в Париже ребята состязались в двоеборье. Иван и Кирилл поднимали гирю весом 16 килограммов. Максим установил рекорд в толчке гири весом 24 килограмма, – прокомментировал тренер спортсменов Владимир Бобров.

Он отметил, что конкуренцию ребятам на первенстве Европы составили сильнейшие гиревики из Казахстана, Украины, Литвы, Латвии, Франции и других стран. Но у тюменцев за плечами уже имеется большой соревновательный опыт. А побеждать на состязаниях различного уровня им помогают усиленные тренировки, упорство, терпение и непреодолимое желание идти только вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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