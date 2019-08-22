2019-08-22T07:00:07+03:00
Общество

На тюменской трассе закроют полосу: меняется верхний слой покрытия

Водителям придется заранее планировать свой маршрут
Вадим Бегун
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На тюменской трассе закроют полосу из-за ремонта. Фото - ФКУ «Уралуправдор».На тюменской трассе закроют полосу из-за ремонта. Фото - ФКУ «Уралуправдор».
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На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень стартовали работы по устройству слоев износа возле села Малобрусянское (с 35 по 36 километр). При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели.

По информации ФКУ «Уралуправдор», на время замены верхнего слоя покрытия на участке будет перекрыта одна полоса: сначала в сторону Екатеринбурга, а потом в обратную сторону. Объезд возможен через обход Белоярского.

– Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года, – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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