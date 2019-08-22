Прохожий вырвал из рук тюменца дорогие телефоны

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-22T06:20:32+03:00

Тюменец не успел договорить по телефону: его вырвали из рук. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени мужчина среди бела дня вырвал из рук местного жителя сотовые телефоны. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

В городскую полицию поступило сообщение от местного жителя. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил сотовые телефоны, принадлежащие потерпевшему и его супруге. Он оценил их стоимость в 90 тысяч рублей.

– Злоумышленник, находясь во дворе жилого дома, обратил внимание на тюменца, который разговаривал по телефону. Мужчина потребовал у потерпевшего отдать смартфон, на что получил отказ. Тогда преступник просто выхватил два телефона и скрылся в неизвестном направлении. Позже он сдал один гаджет в комиссионный магазин, получив за него 18 тысяч рублей, а второй решил оставить себе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летий безработный жителя Тюмени и изъяли у него похищенное. Возбуждено уголовное дело, рецидивисту грозят четыре года залючения.

ИСТОЧНИК KP.RU