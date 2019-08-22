2019-08-22T06:20:32+03:00
Происшествия

Прохожий вырвал из рук тюменца дорогие телефоны

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец не успел договорить по телефону: его вырвали из рук. Фото - pixabay.com.Тюменец не успел договорить по телефону: его вырвали из рук. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени мужчина среди бела дня вырвал из рук местного жителя сотовые телефоны. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

В городскую полицию поступило сообщение от местного жителя. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил сотовые телефоны, принадлежащие потерпевшему и его супруге. Он оценил их стоимость в 90 тысяч рублей.

– Злоумышленник, находясь во дворе жилого дома, обратил внимание на тюменца, который разговаривал по телефону. Мужчина потребовал у потерпевшего отдать смартфон, на что получил отказ. Тогда преступник просто выхватил два телефона и скрылся в неизвестном направлении. Позже он сдал один гаджет в комиссионный магазин, получив за него 18 тысяч рублей, а второй решил оставить себе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летий безработный жителя Тюмени и изъяли у него похищенное. Возбуждено уголовное дело, рецидивисту грозят четыре года залючения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры «Том Сойер Феста» скоро сдадут восстановленный дом в Тюмени
Тюменские власти построят школу за миллиард рублей в областном центре
Тюменские гиревики привезли из Парижа золотые медали
На тюменской трассе закроют полосу: меняется верхний слой покрытия
Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Погода на 22 августа в Тюмени: пасмурно, но теплей, чем вчера
Профилактический проект «Я вырасту здоровым» в Тюменской области перешёл на новый этап развития
Предприниматели Тюменской области узнают о пяти точках роста
Александр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадров
В Ялуторовске деревообрабатывающее предприятие будет производить опилки и тарную дощечку
Тюменские десантники продолжают тушить пожары в Красноярском крае
Участок улицы Ямской в Тюмени закроют на три дня
Тюменская компания «кинула» нанятого рабочего на 200 тысяч рублей