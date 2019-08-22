Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-22T05:40:35+03:00

Несколько светофорных объектов отключат сегодня на Бабарынке. Скриншот из 2Гис.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9 утра до часу дня отключение светофорных объектов произойдет на улице Бабарынка в районе дома №16.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU