Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Несколько светофорных объектов отключат сегодня на Бабарынке. Скриншот из 2Гис.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 августа, погаснут некоторые светофоры.
Так, с 9 утра до часу дня отключение светофорных объектов произойдет на улице Бабарынка в районе дома №16.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU