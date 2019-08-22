2019-08-22T05:00:40+03:00
Общество

Погода на 22 августа в Тюмени: пасмурно, но теплей, чем вчера

Тучи закроют небо на целый день
Вадим Бегун
Поделиться:
Теплее, чем вчера.Теплее, чем вчера.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 августа, в Тюмени облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем. Пасмурная погода продержится до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +12, +13 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер северо-западный, переходящий в западный, 1-4 метра в секунду.

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Профилактический проект «Я вырасту здоровым» в Тюменской области перешёл на новый этап развития
Предприниматели Тюменской области узнают о пяти точках роста
Александр Моор высоко оценил усилия исетского предприятия по привлечению кадров
В Ялуторовске деревообрабатывающее предприятие будет производить опилки и тарную дощечку
Тюменские десантники продолжают тушить пожары в Красноярском крае
Участок улицы Ямской в Тюмени закроют на три дня
Тюменская компания «кинула» нанятого рабочего на 200 тысяч рублей
Более шести тысяч бутылок водки хранил тюменец у себя дома
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Под Тюменью на пешеходном переходе сбили девушку
В Тюмени два года отсидит зэк, который сбежал из колонии и купил наркотики
Челюсть, огромные трусы и сосиски: ТОП-10 самых удивительных находок в колодцах Тюмени
Неуклюжий воришка: тюменец 48 минут угонял велосипед, а потом упал с него
Известный долгострой, простоявший почти 20 лет, снесут в Тюмени
Александр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссии
В Тюмени осудят участников драки на понтонной переправе через Туру
«Кошмар просто»: тюменский район атаковали полчища крыс
Тюменское сельхозпредприятие планирует поставлять семена рапса и льна в Китай
«Знатные котлетки получатся»: тоболяк выловил в Иртыше огромную щуку
«Вышла из ванны с перекошенным лицом»: пожилая тюменка пережила страшный инсульт
Участник тюменской банды, зверски убившей мужчину, осужден спустя 20 лет
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Тюменский завод с полувековой историей признан банкротом
В Тюмени мужчина сломал своей возлюбленной челюсть
В районе Привокзальной площади Тюмени заменят теплотрассу
Глава Тобольска набирает в штат администрации выходцев из Тюмени
Акция «Госуслуги в выходной» стартует в Тюмени