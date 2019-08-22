Погода на 22 августа в Тюмени: пасмурно, но теплей, чем вчера

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-22T05:00:40+03:00

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Сегодня, 22 августа, в Тюмени облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем. Пасмурная погода продержится до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +12, +13 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер северо-западный, переходящий в западный, 1-4 метра в секунду.

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

ИСТОЧНИК KP.RU