Тюменские десантники продолжают тушить пожары в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-21T16:15:11+03:00

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Специалисты Уватского и Тобольского филиала Тюменской авиабазы в настоящее время тушат лесные пожары в одном из самых горимых районов России – Красноярском крае. На сегодняшний день там горит более 70 тысяч гектаров леса.

– После того, как в зоне пожаров прошли осадки, одна бригада специалистов вела работы по ликвидации, а другая находилась в режиме ожидания. Однако пожары возобновились, и обе бригады снова прибыли туда. Осадки прошли, и кажется, что все затушило, а площади большие, вода не везде может потушить – где-то под корягой может продолжать гореть, – рассказал начальника управления пожаротушения Тюменской авиабазы Юрий Курганов.

По оперативным данным ФБУ «Авилесоохрана», сегодня на территории Красноярского края действует 53 пожара. Тюменские десантники прибыли в Богучанский район в рамках межрегионального маневрирования две недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU