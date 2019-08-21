2019-08-21T15:40:21+03:00
Общество

Участок улицы Ямской в Тюмени закроют на три дня

Водителям нужно следить за дорожными знаками [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Ямскую в Тюмени закроют на три дня. Фото - Анатолий Манкута.Улицу Ямскую в Тюмени закроют на три дня. Фото - Анатолий Манкута.
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На участке улицы Ямской в областном центре будет временно прекращено движение транспорта. В городской администрации рассказали, как можно объехать ремонтируемый участок.

С 20.00 23 августа до 18.00 26 августа будет прекращено движение транспортных средств по улице Ямской на участке от Коммунистической до дома № 14 по Ямской.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

– Решение принято в связи с выполнением плановых работ на объекте «Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Коммунистической – ул. Димитрова от камеры 5С19 до тепловой камеры 5К33 в ППУ изоляции 2Dу=500мм, L=255м (в двухтрубном исчислении)», – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там убедительно попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Также в администрации отметили, что объехать участок можно по улице Луначарского, Свободы и Казанской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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