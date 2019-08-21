Тюменская компания «кинула» нанятого рабочего на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-21T15:16:21+03:00

Однако от приставов предприятию отвертеться не удалось

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Предприятие из Тюмени наняло пермяка для работы на буровой вышке. Тот условия договора выполнил, только вот своей зарплаты ждать ему пришлось очень долго.

Мужчина из Пермского края на «Авито» нашел подработку в качестве специалиста по ремонту буровой вышки. Сервисная компания предложила пермяку за единовременно выполненную работу в Нижневартовске около 200 тысяч рублей.

– Мужчина добросовестно выполнил указанные в договоре работы, но обещанных денег ему пришлось ждать несколько месяцев. Пермяк обратился в суд. Предприятие, юридический адрес которого находится в Тюмени, было признано виновным, однако добровольно оплачивать долг не хотело, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Пристава пришлось вынести постановление о запрете на регистрационные действия автомобиля, находящегося в собственности компании. Только это подтолкнуло руководство к оперативной оплате задолженности. На сегодняшний день средства взыскателю перечислены в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU