2019-08-21T14:51:11+03:00
Происшествия

Более шести тысяч бутылок водки хранил тюменец у себя дома

Возбуждено два уголовных дела
Вадим Бегун
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Тюменец дома хранил 6 тысяч бутылок алкоголя. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.Тюменец дома хранил 6 тысяч бутылок алкоголя. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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В Тюменской области местный житель перевозил из Свердловской области более 10 тысяч бутылки контрафактного алкоголя. Дома у него обнаружили еще 6 тысяч бутылок.

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе грузовика, водитель которого не смог предоставить разрешительные документы на товар, находящийся в кузове. Он сообщил, что груз, которым оказалась немаркированная алкогольная продукция, доставляет из Свердловской области. Все 10 600 бутылок были изъяты. Позже выяснилось, что алкоголь является контрафактным.

– Полицейские отыскали владельца незаконного груза. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний уроженец города Ишима. В частном доме родного брата фигуранта обнаружено более 6 тысяч бутылок алкоголя с поддельной маркировкой. В общей сложности изъято продукции на сумму более 3 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Возбуждено два уголовных дела. Обвиняемые могут сесть в тюрьму на срок до трех лет. А пока стражи порядка собирают доказательную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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