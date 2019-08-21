Под Тюменью на пешеходном переходе сбили девушку

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-21T14:04:51+03:00

Под Тюменью сбили девушку: она шла по пешеходному переходу.

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Накануне, 20 августа, вечером на Салаирском тракте в районе Березняков произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшая.

О ДТП рассказали очевидца произошедшего. Они поделили фотографиями с места событий в социальных сетях. По их словам, на пешеходном переходе автомобиль «Киа» сбил девушку. Пострадавшую увезли в карете скорой медицинской помощи. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили информацию о пострадавшей. Там сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 18.58, бригада прибыла на место в 19.13.

– Пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. Позже врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Вся необходимая помощь оказывается в условиях нейрохирургического отделения, – рассказала подробности пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

В региональной Госавтоинспекции в свою очередь сообщили, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU