Челюсть, огромные трусы и сосиски: ТОП-10 самых удивительных находок в колодцах Тюмени

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-21T13:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Росводоканал Тюмень» составили рейтинг удивительных находок в системе городского водоотведения. По их рассказам, однажды безразмерные трусы стали причиной крупного засора.

– Причина частых засоров – это жировые пробки. Самую большую – диаметром более 60 сантиметров – недавно обнаружили по улице Ялуторовской, 42. Ее пришлось расколоть, чтобы достать. На втором месте – тысяча ватных палочек. Так, местный житель выкинул в колодец пять ведер ватных палочек на Ватутина, 19. Также на улице 50 лет Октября трусы большого размера заткнули канализационный выпуск и стали причиной крупного засора. Отметим, что найти их владельца не удалось, – рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

По сообщению пресс-службы, на 4 месте списка находок – несколько десятков сосисок, которые кто-то спустил в унитаз на улице Профсоюзной. Также на улице Безымянной в колодце был обнаружен целый склад 25-литровых бутылей, а под новый год сотрудники водоканала наблюдали колодцы, доверху наполненные мандариновой кожурой и остатками оливье.

На седьмом месте идет вставная челюсть, 5 килограммов советской мелочи – на восьмом. А однажды коммунальщики на проезде Заречном обнаружили целую пробку из штукатурной смеси и цементного раствора. Последнее место в списке занял кошачий наполнитель. Кстати, ежегодно на сетях водоотведения в Тюмени устраняется более 5 тысяч засоров.

ИСТОЧНИК KP.RU