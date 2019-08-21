2019-08-21T12:10:19+03:00
Общество

Александр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссии

Обсудили несколько очень важных вопросов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссииАлександр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссииФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл в Исетском районе выездное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Одним из важнейших вопросов повестки стала тема антитеррористической защищённости объектов образования перед началом нового учебного года.

Так, в Тюменской области выработан рабочий алгоритм скоординированных действий представителей силовых структур, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности школьников. Антитеррористическая комиссия региона поручила правоохранительным структурам обследовать места, которые будут задействованы для проведения Дня знаний. Будут привлечены и специалисты-кинологи, и специалисты инженерно-саперных подразделений.

Другой вопрос повестки – меры по обеспечению охраны территории России от заноса заразных болезней животных из-за зарубежа через государственную границу в пределах Тюменской области. Областному управлению ветеринарии и пограничному управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям поручено установить карантинную полосу вдоль российско-казахстанского участка государственной границы.

Отметим, что в совещании приняли участие члены правительства Тюменской области, руководители правоохранительных органов и спецслужб, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, и.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и многие другие. Подводя итоги заседания, Александр Моор сделал акцент на том, что все поставленные задачи должны быть исполнены неукоснительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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