Александр Моор провёл в Исетском районе выездное заседание антитеррористической комиссии
Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл в Исетском районе выездное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Одним из важнейших вопросов повестки стала тема антитеррористической защищённости объектов образования перед началом нового учебного года.
Так, в Тюменской области выработан рабочий алгоритм скоординированных действий представителей силовых структур, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности школьников. Антитеррористическая комиссия региона поручила правоохранительным структурам обследовать места, которые будут задействованы для проведения Дня знаний. Будут привлечены и специалисты-кинологи, и специалисты инженерно-саперных подразделений.
Другой вопрос повестки – меры по обеспечению охраны территории России от заноса заразных болезней животных из-за зарубежа через государственную границу в пределах Тюменской области. Областному управлению ветеринарии и пограничному управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям поручено установить карантинную полосу вдоль российско-казахстанского участка государственной границы.
Отметим, что в совещании приняли участие члены правительства Тюменской области, руководители правоохранительных органов и спецслужб, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, и.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и многие другие. Подводя итоги заседания, Александр Моор сделал акцент на том, что все поставленные задачи должны быть исполнены неукоснительно.
ИСТОЧНИК KP.RU