Неуклюжий воришка: тюменец 48 минут угонял велосипед, а потом упал с него

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-21T12:51:03+03:00

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Видеоролик, наверное, с самым долгим угоном велосипеда в истории, выложили на хостинге «YouTube». История произошла в Тюмени 11 августа этого года в Восточном округе.

На ролике видно, как мужчина почти час пытается справиться с противоугонным устройством велосипеда. Ему постоянно мешали входящие жильцы дома. Во время их визитов он делал вид, что просто стоит в подъезде.

Когда тюменец все же справился с противоугонкой, он сел на двухколесный транспорт и неуклюже поехал по двору. «Укротить» велосипед ему не удалось: в конце ролика мужчина сильно падает с него на асфальт. Видеоролик, выложенный в интернет два дня назад, набрал уже почти 2300 просмотров.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что житель областного центра пытался угнать оставленный около дома чужой мотоцикл. Завести его он так и не смог – пришлось толкать вручную. Устав, мужчина просто уснул около транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU