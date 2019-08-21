2019-08-21T10:42:40+03:00
Здоровье

«Вышла из ванны с перекошенным лицом»: пожилая тюменка пережила страшный инсульт

Женщине повезло, что родственники вовремя сумели сориентироваться в ситуации
Вадим Бегун
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Родственники и медики спасли тюменку от страшных последствий инсульта. Фото - pixabay.com.Родственники и медики спасли тюменку от страшных последствий инсульта. Фото - pixabay.com.
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Неконтролируемая артериальная гипертония привела 68-летнюю тюменку к инсульту. Родственники, оказавшиеся рядом, незамедлительно вызвали скорую: из СМИ они знали признаки острого нарушения мозгового кровообращения.

Обычный день в тюменской семье чуть не закончился трагедией. Как обычно, бабушка проснулась в 6.30, поздоровалась с родственниками и пошла в ванную. Через несколько минут вышла, но уже перекошенным лицом и повисшей правой рукой.

– Тюменка не могла говорить и не понимала, что от нее хотят. По словам близких бабушки, они не раз читали в СМИ о признаках инсульта, поэтому быстро поняли, что произошло, и мгновенно вызвали скорую. Пациентку оперативно доставили в приемное отделение ОКБ №2, где у нее диагностировали ишемический инсульт, – рассказала Анастасия Дембицкая, пресс-секретарь больницы.

Она сообщила, что пациентка знала о своей гипертонии, однако не считала заболевание опасным, поэтому не принимала специальные препараты. Врачам удалось растворить тромб, который перекрыл один из крупных мозговых сосудов. Сейчас здоровью горожанки ничего не угрожает, к ней вернулась речь и сила в руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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