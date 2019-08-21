СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-21T09:58:47+03:00

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С 20 августа 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,2-0,7 процентного пункта.

Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн руб. включительно теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на следующие программы:

• на покупку строящегося жилья;

• на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 млн руб. по программе на покупку строящегося жилья ставка – от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и рефинансирование – от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ - от 9,7% годовых.

По программе «Легкий старт» – от 5 млн рублей – 9,99 %, до 5 млн рублей – 10,6 % годовых для всех категорий заемщиков.

Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составит от 5% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 г. по 31 дек. 2022 года.

Кредит может получить клиент в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы – 3 мес., срок существования организации-работодателя - более 12 мес.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте uralsib.ru.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU