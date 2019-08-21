Участник тюменской банды, зверски убившей мужчину, осужден спустя 20 лет

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-21T10:20:18+03:00

Его подельники сидят в тюрьме с 2000 года

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В Тюмени к 11 годам заключения приговорили участника банды, которая в 1998 году жестко убила мужчину, нанеся ему 50 ударов ножами. Все это время преступник находился в федеральном и международном розыске.

– Жительница областного центра задумала убить бывшего мужа и в июле 1998 года попросила свою сестру найти исполнителя убийства. Та предложила воспользоваться услугами ранее судимого знакомого. Он согласился пойти на преступление за 5 тысяч долларов, и привлек еще двоих подельников. План был реализован 7 августа 1998 года. Около 22.30 на улице Новоселов они напали на мужчину и нанесли ему 50 ударов ножами по телу и голове, от ранений жертва скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Осужденного удалось разыскать спустя 20 лет. В декабре прошлого года его экстрадировали. Суд вынес вой приговор: 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Прокуроры отметили, что его соучастники были осуждены еще в 2000 году, а организатор преступной группы отбывает пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU