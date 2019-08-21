В Тюмени осудят участников драки на понтонной переправе через Туру

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-21T11:58:32+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Более года назад они побили полицейского до тяжелого состояния.

– 8 августа прошлого года сотрудник полиции в гражданской форме одежды, возвращаясь из служебной командировки, подъехал к понтонной переправе через реку Тура. Возле строения, где взимается плата за проезд, между ним и одним из обвиняемых произошел конфликт, в результате которого последний нанес потерпевшему удар в голову. К месту разборки тут же подбежали трое других обвиняемых и вместе стали бить мужчину. Полицейский упал, но преступников это не остановило, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там сообщили, что потерпевший пытался убежать от злоумышленников, но они его догнали и продолжали бить. Избиение смогли прекратить только сотрудниками Росгвардии.

Следователи СКР осмотрели место происшествия, провели судебные экспертизы, обыски и выемки, допросили потерпевшего, свидетелей и обвиняемых. Ими собрана достаточная доказательственная база, теперь уголовное дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU