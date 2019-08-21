В Тюмени мужчина сломал своей возлюбленной челюсть

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-21T09:11:05+03:00

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Тюменец сломал своей девушке челюсть. До этого они, как это часто бывает, злоупотребляли алкогольными напитками.

В полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена пациентка с тяжкими телесными повреждениями. Стражи порядка попытались разобраться в произошедшем.

– Оказалось, что за несколько часов до разборок пара распивала алкоголь. После между ними произошел конфликт. Подозреваемый оскорбил потерпевшую и нанес ей удар по лицу, его действия привели к перелому верхней челюсти, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Она также сообщила, что полицейские задержали 32-летнего безработного жителя областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что двумя днями ранее в Тюмени произошло жестокое убийство. Два соседа - мужчина и женщина - распивали спиртные напитки. В результате конфликта тюменец сломал своей собутыльнице нос, а после и вовсе воткнул ей нож в глаз и затылок. Тру женщины утром обнаружил ее сын.

ИСТОЧНИК KP.RU