В районе Привокзальной площади Тюмени заменят теплотрассу

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-21T08:45:42+03:00

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Завтра, 22 августа, в Тюмени в районе Привокзальной площади начнутся работы по замене участка тепловой сети. Она просто необходима для повышения надежности теплоснабжения прилегающей части города.

В «УСТЭК» отметили, что за последние 3 года в периметре пересечения улиц Привокзальной и Первомайской было устранено 14 повреждений. Их основные причины – это сильный износ теплотрассы и язвенная коррозия. Из-за нарушения непрерывности снабжения тепловой энергией страдали потребителей.

– Замена изношенного участка нужна как раз для бесперебойности теплоснабжения объектов данного района. Так, проектом предусмотрена укладка 333 метров трубопровода с системой оперативного дистанционного контроля. Финансирование проекта производится за счет средств, предусмотренных тарифом на тепловую энергию, – рассказали в пресс-службе «УСТЭК».

Там также сообщили, что капитальный ремонт магистрали планируется завершить к 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU