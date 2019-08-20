2019-08-20T19:18:48+03:00
Экономика

Тюменское предприятие продаёт аксессуары для мотоциклов в экзотические страны

Выйти на международный рынок компании помогает региональный Центр поддержки экспорта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменское предприятие продаёт аксессуары для мотоциклов в экзотические страныТюменское предприятие продаёт аксессуары для мотоциклов в экзотические страныФото: pixabay.com
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Поставки тюменского предприятия «Альфа Драйв», которое специализируется на производстве комплектов гусеничной подсветки для спортивных мотоциклов под собственным брендом, вышли на международный уровень. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предприятие продаёт продукцию в Японию, Северную Европу, Канаду, США, Андорру и даже в Гренландию.

Благодаря поддержке Центра экспорта Тюменской области, который осуществляет свою деятельность в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предприятие активно выходит на внешние рынки. Более того, тюменцы уже составляют конкуренцию мировым лидерам в производстве зимних комплектов для переоборудования мотоциклов для езды по снежным покровам. Экспорт комплектов уже превысил запланированные таргеты.

В этом году модельный ряд бренда Snowrider проходит модернизацию. Улучшаются ездовые характеристики продукции, а значит планы по развитию международных продаж будут только расти. Центр поддержки экспорта Тюменской области планирует в дальнейшем оказывать содействие компании.

Напомним, Центр создан для того, чтобы оказать содействие предприятиям по выходу на иностранные рынки. Также он помогает повысить конкурентоспособность ориентированных на экспорт субъектов предпринимательства. Сотрудники центра оказывают консультационную и организационную помощь и поддержку всем тюменским производителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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