Акция «Госуслуги в выходной» стартует в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-21T07:41:38+03:00

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Государственные услуги стали для тюменцев еще доступнее. Отдел по вопросам миграции городского управления МВД объявил о старте акции «Госуслуги в выходной».

Начиная с 24 августа, каждую третью субботу месяца, во всех четырех отделениях ОВМ с 8 утра до 5 вечера будет вестись дополнительный прием. Граждане могут обратиться как за консультацией, так и за получением любой интересующей их услуги.

– В будние дни режим работы остался прежним: понедельник, среда, пятница – с 8 утра до часу дня, вторник и четверг – с 14.00 до 19.00. Если по какой-либо причине вам не удобно обратиться в отделение в течении рабочей недели, теперь есть такая возможность в выходной день, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что подобное нововведение действует только в Тюмени и на данный момент не проводится ни в одном из регионов Российской Федерации. В июне она была организована в пробном режиме, показала свою эффективность и с августа станет постоянной.

ИСТОЧНИК KP.RU