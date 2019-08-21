Улицу Киевскую в Тюмени откроют через неделю
В Тюмени буквально через неделю частично откроется для движения улица Киевская. Пока же подъезд к жилым домам затруднен.
По информации пресс-службы городской администрации, капитальный ремонт на улице Киевской уже близится к завершению. В районе улицы Рижской сейчас осуществляется переустройство инженерных сетей, подрядчик приступил к укладке щебеночного основания.
– Буквально через неделю мы постараемся положить на ней асфальт и частично открыть движение. Пока подъезд к жилым домам затруднен, – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.
В администрации города напомнили, что в этом году также отремонтировали участок улицы Киевской от Котовского до Энергетиков. Теперь он «одет» в двухслойную асфальтобетонную одежду, осталось положить лишь выравнивающий слой.
ИСТОЧНИК KP.RU