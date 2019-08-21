2019-08-21T06:20:40+03:00
Общество

Улицу Киевскую в Тюмени откроют через неделю

Сейчас здесь переустраивают инженерные сети
Вадим Бегун
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Улицу Киевскую в Тюмени откроют через неделю. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Улицу Киевскую в Тюмени откроют через неделю. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени буквально через неделю частично откроется для движения улица Киевская. Пока же подъезд к жилым домам затруднен.

По информации пресс-службы городской администрации, капитальный ремонт на улице Киевской уже близится к завершению. В районе улицы Рижской сейчас осуществляется переустройство инженерных сетей, подрядчик приступил к укладке щебеночного основания.

– Буквально через неделю мы постараемся положить на ней асфальт и частично открыть движение. Пока подъезд к жилым домам затруднен, – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

В администрации города напомнили, что в этом году также отремонтировали участок улицы Киевской от Котовского до Энергетиков. Теперь он «одет» в двухслойную асфальтобетонную одежду, осталось положить лишь выравнивающий слой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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