2019-08-21T05:40:23+03:00
Общество

Не будьте равнодушными к экологии: тюменцев просят сдать батарейки

Пункт приема действует круглосуточно
Вадим Бегун
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У жителей Тюмени принимают использованные батарейки.У жителей Тюмени принимают использованные батарейки.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени стартовала экологическая акция по сбору отработанных батареек. В дальнейшем они будут отправлены в Челябинск на безопасную утилизацию.

– До 25 августа отработанные элементы питания любого формата и производителя можно оставить в металлическом контейнере, установленном на площади Единства и Согласия. Пункт временного приема работает круглосуточно. Просим всех неравнодушных жителей и гостей областного центра принять участие в акции, которую проводит крупный производитель батареек, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Отметим, что в акции принимают участие 35 городов по всей России, в частности: Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и другие. Два специальных контейнера Duracell будут параллельно перевозиться из города в город по разным маршрутам. В течение каждой недели контейнеры, в которые можно сдать любое количество батареек любых брендов, будут установлены на популярных городских площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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