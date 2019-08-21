2019-08-21T05:00:48+03:00
Общество

Погода на 21 августа в Тюмени: пасмурно, но без дождя

Тучи закроют небо на целый день
Вадим Бегун
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Дождя не будет, но синоптики обещают пасмурную погоду в Тюмени.Дождя не будет, но синоптики обещают пасмурную погоду в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 21 августа, в Тюмени вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +19. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. Ветер северный 1-4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, «каковы Мироны – таков январь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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