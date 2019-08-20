В Тюмени более чем на два месяца закроют улицу Привокзальную

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-20T15:45:38+03:00

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В Тюмени почти на три месяца закроется для движения авто улица Привокзальная.

– В связи с выполнением плановых работ по капитальному ремонту тепловой сети с завтрашнего дня, 21 августа, до 30 октября будет прекращено движение транспортных средств по улице Привокзальной на участке от дома № 60 до дома № 30, – сообщили в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Там попросили участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что улицу Одесскую в областном центре откроют уже в сентябре. Кстати, строители постарались сохранить на ней все зеленые насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU