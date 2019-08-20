В Тюмени более чем на два месяца закроют улицу Привокзальную
В Тюмени почти на три месяца закроется для движения авто улица Привокзальная.
– В связи с выполнением плановых работ по капитальному ремонту тепловой сети с завтрашнего дня, 21 августа, до 30 октября будет прекращено движение транспортных средств по улице Привокзальной на участке от дома № 60 до дома № 30, – сообщили в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Там попросили участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что улицу Одесскую в областном центре откроют уже в сентябре. Кстати, строители постарались сохранить на ней все зеленые насаждения.
ИСТОЧНИК KP.RU