2019-08-20T11:44:29+03:00
Происшествия

Убийство, угон, побои инспектора: тюменец отправится в тюрьму на 6 лет

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима
Вадим Бегун
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Тюменец отправится в тюрьму за побои инспектора ДПС. Фото - pixabay.com.Тюменец отправится в тюрьму за побои инспектора ДПС. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени 25-летний парень совершил убийство, угон авто, а после и вовсе побил автоинспектора. Все это он сделал менее чем за полгода.

– Тюменец был приговорен к 5 годам лишения свободы за то, что 12 августа прошлого года, находясь на улице Степной в областном центре побил мужчину. На почве внезапно возникших неприязненных отношений, он нанес множественные удары руками и ногами в область головы и верхних конечностей. На следующий день пострадавший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Позже его также осудили к 10 месяцам лишения свободы за то, что он 30 января этого года на улице Демьяна Бедного угнал автомобиль «Хендай». Кроме того, в этот же день осужденный, находясь в отделе полиции, нагрубил инспектору ДПС и ударил его два раза по голове. За это его приговорили к шести с половиной годам. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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