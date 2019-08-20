Пассажиры недоуменно вышли из авто: в Тюмени поймали таксиста-должника

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-20T11:22:27+03:00

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Тюменские приставы и сотрудники ГИБДД остановили таксиста, который задолжал своему восьмилетнему ребенку алиментов на сумму 600 тысяч рублей. Пассажирам только и осталось, что покинуть салон автомобиля.

Приставы отмечают, что во время идентификации должник скандалить не стал. Он разочарованно написал объяснение и смиренно сдал под арест свой дорогостоящий телефон.

– Недоуменным пассажирам пришлось покинуть салон, сменный водитель приехал в кратчайшие сроки. Позже прибыл и собственник такси для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве также сообщили, что таксиста-алиментщика доставили в Ленинский мировой суд, где признали виновным. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 80 часов.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре владелец 23 машин такси оплатил многочисленные штрафы. Оказалось, что мужчина был загружен так, что у него не оставалось времени на закрытие долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU