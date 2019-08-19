2019-08-19T19:12:22+03:00
Общество

В Тюменской области обсудили перспективы создания научно-образовательного центра

Александр Моор и президент РАН Александр Сергеев провели рабочую встречу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили перспективы создания научно-образовательного центраВ Тюменской области обсудили перспективы создания научно-образовательного центраФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл рабочую встречу в областном правительстве с президентом РАН, академиком Александром Сергеевым. Обращаясь к гостю, глава региона выразил уверенность, что его визит и интерес к Тюменской области помогут в продвижении научно-образовательного центра (НОЦ).

- Уверен, что партнёрство с академическим сообществом поможет Тюменской области укрепить позиции в современном научном мире, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор рассказал, что в регионе возникла идея создания и формирования Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, который собираются поддержать и губернаторы ХМАО-Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

- У нас есть высшее образование, которое динамично меняется. Учитывая, что индустриальные партнеры работают на всех трех территориях, объединив усилия субъектов, мы получим с одной стороны уникальную заявку, а с другой – участие бюджетов трех регионов в проекте. Такие самодостаточные регионы, как автономные округа и Тюменская область вместе – большая сила, - заметил Александр Моор.

В свою очередь Александр Сергеев отметил особенность заявки трёх регионов. По его словам, про Тюмень сразу было понятно, что заявка будет одобрена.

- НОЦ – это не только наукообразование, это некий треугольник, главная вершина которого – промышленность. Хорошо, что привлекаете северных партнеров. На вашей территории крупнейший нефтегазовый комплекс, особенно компания СИБУР, будет интересно посмотреть, как заработает этот треугольник, – отметил президент РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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