Экс-депутат Тюменской облдумы Анатолий Острягин скончался в Москве

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-19T14:52:26+03:00

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В Москве сегодня, 19 августа, утром скончался один из сооснователей «Новатэка» – 69-летний Анатолий Острягин. У мужчины произошел отек легких.

В 1990-х годах Острягин руководил ОАО «Пурнефтегазгеология», а уже в нулевых возглавлял Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Позже губернатор Юрий Неелов пригласил его в администрацию Ямала сначала заместителем, а потом первым заместителем по экономике. Далее была работа в Госдуме, до 2014 года – в Тюменской областной думе.

Анатолия Острягина называли человеком старой закалки, настоящим сибиряком, сделавшим для своего региона немало хорошего. Нынешний министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин называл его своим наставником и всегда тепло о нем отзывался. Похоронят Острягина на Алтае, где он жил последние годы и вел свое хозяйство.

ИСТОЧНИК KP.RU