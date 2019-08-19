2019-08-19T14:29:36+03:00
Общество

Пропавшего ровно месяц назад тюменца нашли погибшим

Прощаться с мужчиной будут в среду
Вадим Бегун
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Тюменца, которого искали целый месяц, нашли погибшим. Фото - соцсети.Тюменца, которого искали целый месяц, нашли погибшим. Фото - соцсети.
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В Тюмени нашли Антона Маслова, который пропал 18 июля. Мужчину искали как полицейские, так и волонтеры. К сожалению, он погиб.

В группе поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» в «ВКонтакте» появилась новая запись. Стало известно, что пропавший месяц назад тюменец Антон Маслов погиб.

«Никак не укладывается в голове, что этого парня с нами нет. Он был хорошим сыном, лучшим братом, верным другом и просто добрым отзывчивым человеком», – пишет в социальных сетях Яна Литвинова. На своей страничке в социальных сетях она же сообщила, что прощание с Антоном состоится в среду, 21 августа, в 14.00 во втором зале Патрушево. Женщина добавила, что причина гибели сейчас устанавливается.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что некоторые горожане сообщали в социальных сетях, что видели похожего на Антона мужчину. Так, один из них считает, что пропавший не так давно зашел в маршрутку №80 на остановке «Мориса Тореза». Тюменец утверждает, что его речь была невнятной. Еще одна женщина сообщила, что видела мужчину с фотографии побитым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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