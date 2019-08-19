В Тюменской области «токсичное» судно убивало живые организмы в воде

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-19T14:06:56+03:00

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Тюменские прокуроры, обследуя акваторию реки Иртыш, наткнулись на некое судно. Оказалось, что оно негативно воздействует на организмы, обитающие в воде.

При обследовании территории водного объекта и водоохранной зоны на берегу реки выявлено полузатопленное самоходное буксирное судно, принадлежащее колонии-поселению № 9 УФСИН России по Тюменской области. Было проведено лабораторное исследование образцов судна. Оказалось, что оказывает острое токсическое действие на обитающие в водной среде организмы.

– В России запрещены сброс и захоронение в водных объектах отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов. В этой связи мы обратились в Тобольский районный суд с соответствующим иском, – рассказали в пресс-службе природоохранной прокуратуры по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что все требования были удовлетворены. Таким образом, исправительное учреждение обязано утилизировать полузатопленное буксирное судно до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU