2019-08-19T16:31:43+03:00
Общество

В Тюмени очистят пруд Южный

Горожане сейчас обсуждают идею
Вадим Бегун
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Тюменцы решают судьбу пруда Южный. Фото - "Я решаю!".Тюменцы решают судьбу пруда Южный. Фото - "Я решаю!".
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В Тюмени идет обсуждение, где местные жители высказываются о предложениях по приведению в порядок пруда Южный, который находится на улице Федюнинского. Дело в том, что горожане не раз обращали внимание на необходимость его очистки.

«Хотим обрадовать вас, что комплексные мероприятия в настоящее время разрабатываются. Они направлены на то, чтобы улучшить водообмен, предотвратить дальнейшее интенсивное зарастание, заиливание, загрязнение и засорение пруда. Работы по его очистке будут включать механическую обработку дна (удаление ила и мусора), восстановление баланса экосистемы пруда с высадкой болотных растений, создание зон регенерации», – говорится на сайте «Я решаю!».

Стало известно, что специалисты предложили несколько вариантов берегоукрепления. Они отмечают, все представленные методы очистки пруда являются экологичными и позволят сохранить существующую экосистему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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