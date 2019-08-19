Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за уговоров купить ей шубу

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-19T15:18:28+03:00

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В Тюмени женщина имела наглость попросить у своего мужчины в подарок шубу. Тот попытался объяснить, что на такой презент ей рассчитывать не стоит. Чтобы она окончательно поняла, тюменец взял в руки нож.

В полицию областного центра поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что ей угрожают убийством.

– В результате распития алкогольных напитков между сожителями произошел конфликт. Потерпевшая попросила у возлюбленного подарок, на что получила отказ. Мужчина попытался объяснить женщине, что покупка шубы сейчас не входит в семейный бюджет. После чего подозреваемый схватил кухонный нож и пригрозился расправой. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что участковый задержал 38-летнего жителя областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Буйный сожитель может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU