Праздничная литургия в честь юбилея Тюменской области прошла в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-19T08:16:51+03:00

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В Тюмени прошла праздничная литургия в честь 75-летия юбилея региона. Провел ее митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в Знаменском кафедральном соборе.

– Мы видим, как преобразился Тобольск – наша духовная столица, Тюмень и районные центры области. Выражаю благодарность правительству области за то, что почти во всех районах по просьбе жителей восстановлены разрушенные храмы или появились новые. Мы видим возрожденный Троицкий и Знаменский собор, сейчас идет полномасштабная реконструкция Троицкого монастыря, который станет украшением нашего края. В регионе делается многое, чтобы будущие поколения видели духовную красоту и она помогала им преодолевать житейские трудности, – сообщил владыка Димитрий.

Он особо отметил работу фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» во главе с Анной Громовой, которое оказало содействие открытию музея царской семьи Николая II, пишет «Тюменская линия».

– Музей стал выразителем этой семейной любви, семейного союза, который основан на христианских ценностях. Теперь Тобольск стал еще привлекательнее. Это история, которая возвращается к нашему народу, – добавил Димитрий

ИСТОЧНИК KP.RU