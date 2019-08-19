2019-08-19T07:44:19+03:00
Общество

Не весь тюменский хлеб прошел проверку по гигиеническим нормативам

Вынесены назначения о вынесении наказания
Вадим Бегун
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В Тюменской области продают хлеб с истекшим сроком годности. Фото - pixabay.com.В Тюменской области продают хлеб с истекшим сроком годности. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области специалисты Роспотребнадзора проверили более 250 производителей и реализаторов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Оказалось, что не весь хлеб соответствует нормативам.

Так, сотрудники всего исследовали 516 проб. Из 319 проб две не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Зато по физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, а также на наличие ГМО все пробы соответствовали.

– Из исследованных 197 проб кондитерских изделий одиннадцать также не прошли проверку по микробиологическим показателям. За первое полугодие 2019 года снято с реализации 35 партий хлебобулочных изделий объемом 64,1 килограмм и 27 партий кондитерских изделий объемом 88,7 килограммов. В отношении виновных лиц вынесено более 70 постановлений о назначении наказания на общую сумму порядка одного миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там также добавили, что в регионе часто выявляется хлеб с истекшим сроком годности, отсутствием достоверной информации на упаковке, а также с нарушением условий хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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