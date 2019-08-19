Тобольские автоинспекторы разогнали с парковки лже-инвалидов
В Тобольске инспекторы ГИБДД провели рейд по парковочным площадкам у городской поликлиники и больницы, а также тобольского почтамта. В результате «пострадали» лже-инвалиды.
За период проведения профилактического рейда к административной ответственности были привлечены 6 водителей за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Один привлечен за нарушение правил стоянки и остановки. Одно транспортное средство было эвакуировано на спецстоянку.
В администрации города сообщили, что начальник отдела транспорта и связи ведомства Федор Духно и инспекторы ДПС провели с автолюбителями разъяснительную работу о соблюдении правил дорожного движения, а также о правилах парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Кроме того, с целью предупреждения и профилактики правонарушений водителями на автотранспорте размещались предупредительные листовки с обращением городских властей: «Пожалуйста! Соблюдайте правила парковки!».
ИСТОЧНИК KP.RU