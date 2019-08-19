Тобольские автоинспекторы разогнали с парковки лже-инвалидов

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-19T06:20:19+03:00

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В Тобольске инспекторы ГИБДД провели рейд по парковочным площадкам у городской поликлиники и больницы, а также тобольского почтамта. В результате «пострадали» лже-инвалиды.

За период проведения профилактического рейда к административной ответственности были привлечены 6 водителей за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Один привлечен за нарушение правил стоянки и остановки. Одно транспортное средство было эвакуировано на спецстоянку.

В администрации города сообщили, что начальник отдела транспорта и связи ведомства Федор Духно и инспекторы ДПС провели с автолюбителями разъяснительную работу о соблюдении правил дорожного движения, а также о правилах парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Кроме того, с целью предупреждения и профилактики правонарушений водителями на автотранспорте размещались предупредительные листовки с обращением городских властей: «Пожалуйста! Соблюдайте правила парковки!».

ИСТОЧНИК KP.RU