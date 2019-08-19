Выполнили все указания: тюменки перечислили мошенникам почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-19T07:00:08+03:00

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Лже-сотрудники банка обманули жительниц Тюмени на крупную сумму. Доверчивые женщины выполнили все указания мошенников.

В городскую полицию поступили заявления от жительниц областного центра. Девушки сообщили, что попались на уловки телефонных мошенников.

– Потерпевшим звонили неизвестные и представлялись менеджерами кредитных отделов тюменских банков. Они рассказывали им о возможности оформления кредита под низкий процент. Для успешного выполнения операции они требовали перевести деньги на некий счет. Доверчивые тюменки выполнили все указания звонившего. Только потом осознали, что попались на уловки телефонных мошенников, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Общая сумма ущерба составляет около 170 тысяч рублей. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности преступников. Возбуждены уголовные дела, мошенники в случае их обнаружения сядут в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU